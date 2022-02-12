В России уровень коллективного иммунитета к COVID начал снижаться

В России уровень коллективного иммунитета к COVID начал снижаться
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Уровень коллективного иммунитета в России снизился до 61,9%. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Для сравнения, неделей ранее уровень коллективного иммунитета составлял 64,1%. По словам главы оперштаба, показатели снижаются из-за утраты иммунитета ранее привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами.

Как сообщил ТАСС, Голикова уточнила, что вакцинацию первым компонентом препарата от COVID-19 в стране прошли 85,9 млн раз, полный цикл – более 81,5 млн раз.

Голикова также призвала всех россиян пройти вакцинацию и повторно привиться

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга рассчитывают, что город преодолел пик пятой волны COVID.

Напомним, в Петербурге за последние сутки выявили 21 689 случаев заражения коронавирусом. Город занял второе место среди российских регионов по заболеваемости коронавирусом.

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