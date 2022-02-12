В России выделили 400 миллионов на изучение генома «омикрона»

В России выделили 400 миллионов на изучение генома &#171;омикрона&#187;
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности исследования штамма. Фото: kremlin.ru

Правительство выделит 400 млн рублей на изучение генома омикрон-штамма COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выделенные средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов, которые помогут провести анализ генома новой мутации вируса, сообщается на сайте кабмина.

По словам премьер-министра, исследования циркулирующих штаммов коронавирусной инфекции нужны, чтобы мониторинг изменения ситуации был максимально эффективным.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у пожилых граждан, подхвативших новый штамм коронавируса «омикрон», могут возникнуть весьма неожиданные симптомы болезни.

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