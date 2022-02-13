Коронавирус за сутки подхватили 20,1 тысячи петербуржцев

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 20 136 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 273 549 местных жителей. При этом 975 917 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 10 262 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 12 496 человек. Третье место у Подмосковья — 7 349 новых ковид-пациентов.

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