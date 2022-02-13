В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 2 733 человека

В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 2 733 человека
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: gov.spb.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 2 733 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 143 967 случаев ковида. При этом выздоровел 108 771 пациент, в том числе 518 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 229.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 12 496 человек. Третье место у Подмосковья — 7 349 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредил о тяжелых последствиях COVID-19 для нервной системы.

ленобласть новые случаи коронавируса оперштаб пандемия смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 2 733 человека
Коронавирус за сутки подхватили 20,1 тысячи петербуржцев
Смольный окажет помощь пострадавшей на Бали петербурженке
WADA планирует организовать проверку в отношении окружения Камилы Валиевой
Таксист на ходу выпрыгнул из машины, чтобы спастись от агрессивного ...
Врач рассказала, как самостоятельно сделать экспресс-тест на COVID-19
Уголовный розыск задержал двух членов «боевого крыла» ...
Эпидемиолог рассказал, как выявить пневмонию у детей до года