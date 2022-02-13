В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 2 733 человека

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 2 733 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 143 967 случаев ковида. При этом выздоровел 108 771 пациент, в том числе 518 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 229.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 12 496 человек. Третье место у Подмосковья — 7 349 новых ковид-пациентов.

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