В России за сутки выявили почти 200 тысяч случаев COVID-19

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 197 949 человек.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 124 133 509.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 706 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 340 248 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 101 568 человек. Общее количество выздоровлений достигло 11 235 859.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 12 496 человек. Третье место у Подмосковья — 7 349 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредил о тяжелых последствиях COVID-19 для нервной системы.