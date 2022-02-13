С начала пандемии в мире коронавирусом заразилось 410 млн человек

С начала пандемии в мире коронавирусом заразилось 410 млн человек
Общее число случаев коронавируса в мире превысило 410 млн. Фото: Pixabay

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 410 миллионов, а число летальных исходов — 5,8 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 13 февраля в университет поступили сведения о 410 032 029 зараженных и 5 809 294 умерших. Вакцинированы от коронавируса в мире более 10,19 миллиарда человек.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 77 707 349. Далее следуют Индия (42 586 544), Бразилия (27 434 286).

В России, по данным университета, общее число инфицированных достигло 13 728 138. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 332 727.

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