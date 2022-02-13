Эпидемиолог рассказал, как выявить пневмонию у детей до года

Эпидемиолог рассказал, как выявить пневмонию у детей до года
На пневмонию у младенцев может указывать бледный носогубный треугольник, одышка и раздувание крыльев носа. Фото: pexels

Эпидемиолог назвал внешние признаки пневмонии у младенцев. Один из главных — учащенное дыхание.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что у детей до года пневмония протекает особенно тяжело.

Ключевым признаком воспаления легких при этом является учащенное дыхание. Если дыхательных движений у ребенка в полтора раза больше нормы, то это «практически 100% пневмония».

Также на пневмонию у младенцев может указывать бледный носогубный треугольник, одышка и раздувание крыльев носа.

«Наиболее часто в мире от пневмонии дома умирают именно дети до года», — подчеркнул эпидемиолог.

Горелов добавил, что тяжесть пневмонии у младенцев связана с тем, что хрящевой скелет бронха анатомически еще не сформирован, а дыхательные пути короткие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредил о тяжелых последствиях COVID-19 для нервной системы.

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