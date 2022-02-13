Врач рассказала, как самостоятельно сделать экспресс-тест на COVID-19

Врач рассказала, как самостоятельно сделать экспресс-тест на COVID-19
Ярцева подчеркнула важность правильного выполнения экспресс-тестирования. Фото: unsplash

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, в каких случаях нужно самостоятельно делать тест на коронавирус и как правильно проводить экспресс-тестирование.

Специалист заявила в интервью радио Sputnik, что самостоятельно проверяться на COVID-19 нужно при любом недомогании. Это необходимо для того, чтобы снизить риск заражения окружающих.

Она посоветовала всегда иметь при себе экспресс-тест, особенно в поездках, когда нет возможности сдать ПЦР-тест. При получении положительного результата нужно вызвать врачей и самоизолироваться. По словам врача, это лучше, чем терпеть плохое самочувствие и заражать вирусом других.

Ярцева также подчеркнула важность правильного выполнения экспресс-тестирования.

«Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», – пояснила терапевт.

Многие вставляют палочку для мазка недостаточно глубоко, из-за чего тест может показать неверный результат, заключила иммунолог.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эпидемиолог рассказал, как выявить пневмонию у детей до года.

тест на коронавирус экспресс-тест на COVID-19 экспресс-тестирование


 

Новости партнеров
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Маньяк Тен получил пожизненный срок за убийство петербурженки 17-летней давности
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказала, как самостоятельно сделать экспресс-тест на COVID-19
Уголовный розыск задержал двух членов «боевого крыла» ...
Эпидемиолог рассказал, как выявить пневмонию у детей до года
ПФР выплатит по 36 780 рублей: кто из россиян получит деньги в 2022 году
Предупреждение от ЦБ: Набиуллина обратилась к россиянам, пользующимся наличкой
Названы популярные схемы мошенничества в День всех влюбленных
В Петербурге в воскресенье потеплеет до +3 градусов
Россиянам с Байконура выдадут сертификаты на переселение в РФ