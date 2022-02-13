Врач рассказала, как самостоятельно сделать экспресс-тест на COVID-19

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, в каких случаях нужно самостоятельно делать тест на коронавирус и как правильно проводить экспресс-тестирование.

Специалист заявила в интервью радио Sputnik, что самостоятельно проверяться на COVID-19 нужно при любом недомогании. Это необходимо для того, чтобы снизить риск заражения окружающих.

Она посоветовала всегда иметь при себе экспресс-тест, особенно в поездках, когда нет возможности сдать ПЦР-тест. При получении положительного результата нужно вызвать врачей и самоизолироваться. По словам врача, это лучше, чем терпеть плохое самочувствие и заражать вирусом других.

Ярцева также подчеркнула важность правильного выполнения экспресс-тестирования.

«Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», – пояснила терапевт.

Многие вставляют палочку для мазка недостаточно глубоко, из-за чего тест может показать неверный результат, заключила иммунолог.

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