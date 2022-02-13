Больше половины российских мужчин не против жить с безработной женщиной

Больше половины российских мужчин не против жить с безработной женщиной
Больше половины российских мужчин не против жить с безработной женщиной. Фото: pixabay

Специалисты провели исследование и выяснили, какие ожидания в России имеют женщины и мужчины касательно собственных зарплат и построения семьи.

Так, больше половины мужчин совсем не против, чтобы женщина была безработной, а вот практически 100% опрошенных лиц женского пола, наоборот, не хотели бы построить семью с мужчиной, который не имеет работы по причине нежелания или невозможности. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра университета «Синергия».

Всего было опрошено 5 тысяч совершеннолетних граждан из всех регионов России. Отмечается, что в идеале супруг должен зарабатывать от 80 до 110 тысяч рублей, как считает 44% опрошенных женщин. Еще 36% думают, что мужчина должен получать около 110–140 тысяч рублей.

При этом, судя по результатам исследования, мужчины ждут от женщин меньше в плане заработка. Например, 51% лиц мужского пола предпочли, чтобы их супруги зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей. Еще 30% рассчитывают на зарплату жены в 80-110 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дарить подарки на 14 февраля в этом году собирается только каждый третий россиянин. Интересно то, что мужчины потратят больше женщин.

14 февраля брак женщина зарплата мужчина Россия


 

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