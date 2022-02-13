От Славянки до метро «Шушары» начнет ходить автобус 254 с 15 июля

От Славянки до метро &#171;Шушары&#187; начнет ходить автобус 254 с 15 июля
От Славянки до метро "Шушары" начнет ходить автобус 254 с 15 июля. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Новый транспортный маршрут №254 появится с 15 июля между Полоцкой улицей жилого района Славянка и станцией метро «Шушары».

Новый транспорт станет хорошей альтернативой автобусам, которые следуют по Московскому шоссе. Как сообщают в пресс-службе Комитета по транспорту, автобус ориентирован только на жителей Славянки. Кроме того, между жилым районом Славянка и станцией метро «Шушары» на маршруте предусмотрены только три промежуточные остановки.

С 15 июля ситуация поменяется благодаря новому маршруту №254. От конечных остановок транспорт начнет ходить в 5:30 утра, а последние рейсы будут отправляться ровно в полночь. Интервалы движения автобусов составят не более 12 минут в будние дни, но до 16 минут поздним вечером. При этом за 14-18 минут транспорт будет ходить в выходные дни.

Автобусы смогут в себя вмещать около 50 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с первого июня по петербургским дорогам, которые сейчас закрываются маршрутками К-16 и К-53А, начнет ходить новый автобус № 253.

автобус ленобласть славянка транспорт шушары


 

Новости партнеров
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
От Славянки до метро «Шушары» начнет ходить автобус 254 с 15 июля
«Не прокатиться бы с ветерком»: петербуржцев предупредили об ...
Больше половины российских мужчин не против жить с безработной женщиной
Врач рассказал, в каком случае при повышенной температуре, действительно, ...
Специалист рассказал, по каким симптомам можно узнать «омикрон» у детей
Диетолог порекомендовала не сочетать макароны с мясом
Впервые за 42 года российская команда в мужской лыжной эстафете забрала ...
Петербуржец с криминальным прошлым стрелял по соседу из машины