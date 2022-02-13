От Славянки до метро «Шушары» начнет ходить автобус 254 с 15 июля

От Славянки до метро "Шушары" начнет ходить автобус 254 с 15 июля. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

От Славянки до метро "Шушары" начнет ходить автобус 254 с 15 июля. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Новый транспортный маршрут №254 появится с 15 июля между Полоцкой улицей жилого района Славянка и станцией метро «Шушары».

Новый транспорт станет хорошей альтернативой автобусам, которые следуют по Московскому шоссе. Как сообщают в пресс-службе Комитета по транспорту, автобус ориентирован только на жителей Славянки. Кроме того, между жилым районом Славянка и станцией метро «Шушары» на маршруте предусмотрены только три промежуточные остановки.

С 15 июля ситуация поменяется благодаря новому маршруту №254. От конечных остановок транспорт начнет ходить в 5:30 утра, а последние рейсы будут отправляться ровно в полночь. Интервалы движения автобусов составят не более 12 минут в будние дни, но до 16 минут поздним вечером. При этом за 14-18 минут транспорт будет ходить в выходные дни.

Автобусы смогут в себя вмещать около 50 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с первого июня по петербургским дорогам, которые сейчас закрываются маршрутками К-16 и К-53А, начнет ходить новый автобус № 253.