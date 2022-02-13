При реконструкции Биржевого моста в Петербурге рабочий слетел с высоты

При реконструкции Биржевого моста в Петербурге рабочий слетел с высоты. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

При реконструкции Биржевого моста в Петербурге рабочий слетел с высоты. Фото: группа "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

В Санкт-Петербурге 13 февраля произошел несчастный случай с одним из рабочих, который выполнял реконструкцию Биржевого моста.

Стало известно, что мужчина слетел с высоты и, вероятно, получил травмы. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предварительно, у 42-летнего мужчины может быть черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Отмечается, что он упал с высоты около 4 метров.

На месте происшествия присутствовала скорая помощь, которая, судя по словам очевидцев в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ», простояла у Биржевого моста полчаса. После все разъехались.

В пресс-службе компании «Возрождение», занимающейся ремонтом переправы, отметили, что рабочего забрала скорая, в настоящее время он находится в больнице, врачи занимаются его обследованием. В скором времени будет проведено расследование для выяснения причин и деталей инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что мужчина, чья квартира сильно обгорела 13 февраля, не желает покидать свое жилище на проспекте Просвещения.