Названы самые популярные способы мошенничества перед 14 февраля

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россиян предупредили о популярных видах мошенничества накануне Дня всех влюбленных.

Самыми распространенными схемами мошенничества в преддверии Дня святого Валентина являются шантаж личными фотографиями, просьба перевести деньги на билеты для возможности личного знакомства, фейковые сайты для организации свиданий и обманы с романтическими подарками по «выгодной цене». Об этом «Известиям» рассказали в ВТБ.

Специалисты из сферы кибербезопасности заметили, что к 14 февраля традиционно увеличивается число махинаций на тему праздника. В Центробанке рекомендовали гражданам убедиться, что платежные данные вводятся только на проверенных сайтах.

Злоумышленники могут уговаривать отправить личные фото компрометирующего характера, а потом шантажируют жертв, убеждая их перевести деньги.

Специалисты рассказали, что еще одной популярной схемой мошенничества является знакомство с потенциальным спутником, якобы проживающим за границей. С гражданином ведется длительная личная переписка, совершаются видеозвонки, чтобы «втереться в доверие», а потом человека просят перевести деньги в связи с проблемами со здоровьем, для помощи коллеги или на поездку в Россию для личного знакомства. Жертва, не подозревая никакого подвоха, может неоднократно переводить деньги, а общая сумма ущерба достигать нескольких миллионов рублей или больше.

Кроме того, мошенники часто используют методы фишинга, которые особенно удобны для организации «свиданий» накануне Дня Святого Валентина. Потенциальной жертве отправляют ссылку для покупки билетов на фейковом сайте, а затем просят провести транзакцию повторно под предлогом того, что первый перевод якобы «не прошел».

Фишинговые сайты могут использоваться и для продажи подарков к 14 февраля. Как правило, покупателей привлекают заниженной стоимостью, а когда человек совершает транзакцию на такой площадке, реальную покупку он не получает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт рассказал гражданам РФ о самых частных схемах обмана, которые мошенники применяют во время новогодних праздников. Самой популярной схемой обмана, на которую попадаются россияне, является реклама праздничных акций и подарков от имени различных финансово-кредитных организаций. Мошенники через соцсети распространяют ссылки на поддельные банковские сайты, где пользователям предлагают ввести номер карты и мобильного телефона, а также одноразовый код для подтверждения операции.