Более 50 складов индивидуального хранения открыли для петербуржцев в прошлом году

С 2020 года данный рынок вырос в 2,5 раза. Фото: Pixabay

С 2020 года данный рынок вырос в 2,5 раза. Фото: Pixabay

В 2021 года для петербуржцев открыли более 50 мини-складов, боксов и ячеек для хранения личных вещей и товаров. С 2020 года данный рынок вырос в 2,5 раза.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», с начала этого года в Петербурге работало 132 складских комплекса формата self-storage. Только 30 объектов предлагают жителям отапливаемое помещение с системами вентиляции, кондиционирования и пожаротушения.

Такие склады находятся под охраной и видеонаблюдением, сообщает РБК.

По объему предложения лидируют Приморский, Невский и Выборгский районы города. За ними – Красногвардейский и Фрунзенский районы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что журналистка из Финляндии Анна-Лена Лаурен поразилась тому, что россияне способны ремонтировать практически все вещи, от которых она предпочла бы просто избавиться. Лаурен рассказала в статье для издания Dagens Nyheter, что однажды случайно прожгла дыру в любимой кофте.