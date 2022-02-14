Политолог предложил запретить праздновать День Святого Валентина

Политолог предложил запретить праздновать День Святого Валентина
В России к празднованию Дня Cвятого Валентина отношение весьма неоднозначное. Фото: Pixabay

Политолог и специалист по PR Сергей Наумов предложил запретить праздновать День Святого Валентина.

Он отметил, что в России есть много своих праздников. Например, День семьи любви и верности, День отца, День матери.

«День Святого Валентина не более чем повод уделить внимание своей половинке, если кому-то для этого нужна определенная дата в календаре. Меня поражает желание отмечать всё подряд – День Святого Валентина, Хэллоуин, и тут же православные праздники, Рождество, Новый год, Старый Новый год. Честно говоря, это баловство на фоне которого мы нередко забываем или вообще не знаем про многие российские праздники, за исключением Дня Матери, который прижился в нашей стране», — приводит его слова LIVE24.

Эксперт назвал День святого Валентина сугубо католическим праздником.

Согласно одной из них, римский император Клавдий II решил, что лучший воин — это одинокий мужчина, не обремененный семьей. И посему запретил солдатам жениться. Вот только влюбляться от этого меньше не стали. Нашелся человек, который решился тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Это был священник по имени Валентин из римского города Терни. Вскоре власти прознали о его деятельности и посадили святого в темницу, приговорив к казни. В заточении он познакомился с прекрасной дочерью надзирателя Юлией и перед смертью написал ей признание в любви, подписав его «Твой Валентин». Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большинство жителей Северной столицы никогда не отмечали и не собираются отмечать День всех влюбленных, который ежегодно проходит во всем мире 14 февраля. Около 56% петербуржцев считают этот праздник чуждым или выдумкой маркетологов, чтобы вытянуть из людей как можно больше денег.

14 февраля день святого Валентина праздники


 

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