В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 2 977 человек

В Ленобласти коронавирусом заразилось еще 2 977 человек
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 2 977 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 146 944 случая ковида. При этом выздоровели 109 280 пациентов, в том числе 509 за последние сутки. Кроме того, стало известно о шести летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 235.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург вновь попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 9 616 человек. Третье место у Московской области — 6 398 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при омикрон-штамме могут присутствовать ложные симптомы интоксикации.

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