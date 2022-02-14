При омикрон-штамме могут присутствовать ложные симптомы интоксикации

При омикрон-штамме могут присутствовать ложные симптомы интоксикации
При омикрон-штамме заметили ложные симптомы интоксикации. Фото: pixabay

Эксперт рассказала, как чаще всего проходит «омикрон» у человека, и что может быть принято за интоксикацию организма.

По мнению врача-терапевта Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Марии Лисиной, заболевший омикрон-штаммом человек, как правило, чувствует себя легче, чем при дельта-штамме. Однако специалист отметила симптомы ложной интоксикации. Об этом пишет ТАСС. При «омикроне» реже наблюдаются поражения легочной ткани, кроме того, наблюдаются клинические признаки.

Врач отметила, что при так называемой «ложной интоксикации» наблюдается ломота в теле, повышение температуры, головные боли и боли в глазных яблоках.

При этом подобные симптомы характерны также и для гриппа, в связи с этим при температуре с лихорадкой выше 38 градусов необходимо сделать тест на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты разработали детектор, обнаруживающий коронавирусную инфекцию на ранней стадии.

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При омикрон-штамме могут присутствовать ложные симптомы интоксикации
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