В Петербурге умерли еще 70 пациентов с коронавирусом

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 70 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Петербург сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлены 82 летальных исхода за сутки. Тройку замыкает Московская область — 36 смертей. В Ленинградской области от умерли еще шесть пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 30 793. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 340 931 человека, в том числе 683 за вчерашний день.

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