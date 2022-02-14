В России за сутки выявили 180,4 тысячи случаев COVID-19

В России за сутки выявили 180,4 тысячи случаев COVID-19
В России подтвердили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 180 456 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 14 313 965.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 683 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончался 340 931 гражданин. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 97 185 человек. Общее количество выздоровлений достигло 11 333 044.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург вновь попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 9 616 человек. Третье место у Московской области — 6 398 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что при омикрон-штамме могут присутствовать ложные симптомы интоксикации.

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