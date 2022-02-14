В Кировском районе знакомый избил женщину палкой по голове и отобрал крест

В Кировском районе знакомый избил женщину палкой по голове и отобрал крест. Фото: pexels

В Кировском районе знакомый избил женщину палкой по голове и отобрал крест. Фото: pexels

В субботу вечером, 13 февраля, петербурженка, проживающая в Кировском районе, пожаловалась на знакомого, который ворвался к ней в квартиру, избил палкой и забрал дорогие вещи.

Все произошло в Отрадном на Невской улице, 7-8 примерно около 19:00 вечера. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина ворвался в квартиру заявительницы, после чего нанес не менее 10 ударов палкой по голове и конечностям.

Правонарушитель яростно требовал деньги от пострадавшей, после чего под угрозой применения насилия сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком и скрылся с места происшествия.

Прятаться ему удалось недолго. Уже в 21:30 у дома 20 по улице Гагарина он был задержан пока еще по подозрению в совершении преступления. Ранее мужчина 1974 года рождения был неоднократно судим и в настоящий момент состоит под административным надзором.

Материальный ущерб составил 10 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в субботу двое знакомых сильно пострадали в результате, предположительно, незнакомого человека, внезапно нагрянувшего к ним в квартиру.