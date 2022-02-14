Ленобласть сохранила седьмое место в рейтинге регионов России по качеству жизни

Ленинградская область уже второй год подряд занимает седьмое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни.

Согласно рейтингу РИА Новости, рейтинговый балл Ленобласти в 2021 году составил 62,698. Годом ранее регион набрал 61,6 балла.

Губернатор области Александр Дрозденко заявил, что 47 регион получил такой результат стараниями правительства, местных администраций, бизнеса, а также общественных организаций и местных жителей.

По словам Дрозденко, в прошлом году Ленобласть смогла не только наверстать упущенное, но и добиться хороших показателей. Рост показали промышленные и обрабатывающие производства.

Хорошую работу проделал и стройблок. В 2021 году в области введи более 3,5 млн квадратных метров жилья, это на 27% больше показателей 2020 года. Также растут транспортные перевозки.

Успехи в сельском хозяйстве, продолжает Дрозденко, были более скромными, но и год был непростым. Рост по растениеводству составил 2,5%, по закрытому грунту — 17,2%, а по плодам, ягодам и орехам — 17,5%.

При этом Ленобласть остается одним из самых привлекательных регионов по миграции. Численность населения уже приближается к 2 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленинградская область попала в десятку лучших регионов России по качеству управления.