Сдать квартиру или «покупать» фонды? Как эффективнее накопить на старость

Сдать квартиру или &#171;покупать&#187; фонды? Как эффективнее накопить на старость
Стало известно, как быстрее скопить на старость. Фото: Pixabay.com

Стало известно, как поступить тем, кто желает обеспечить себе достойную старость.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов рассказал о нескольких вариантах пассивных инвесторов: вложения в недвижимость или же покупка ценных бумаг, передает РБК.

Специалист советует тем, у кого уже есть капитал, вложиться в недвижимость и сдавать ее в аренду. А вот россиянам, у которых накоплений пока нет, порекомендовали подумать об инвестициях в фонды акций и облигаций.

Емельянов объяснил, что в мире есть две популярные стратегии: одна из них — это приобретение недвижимости и сдача ее в аренду, а другая — вложения в фонды акций и облигации. Оба способа могут гарантировать получение пассивного дохода.

По словам эксперта, приобретение жилья допускает вариант с ипотекой. Это превращает ее в аналог систематических накоплений. То есть часть денег передается банку, чтобы гасить проценты, а часть оставляется себе на выкуп квартиры.

К слову, вложения в фонды, обычно, не предполагают оплату ренты, однако из них регулярно можно выводить любую сумму. Таким образом возможно создать пенсионные накопления любого размера.

Емельянов добавил, что изначально кажется, что удобнее и выгоднее будет накопить, прибегая к фонду, ведь не нужно будет брать взаймы. К сожалению, существует ряд нюансов. Так, с 1 января этого года ипотечная ставка на вторичную недвижимость была равна 9%, а среднегодовой рост цены на жилье за 10 лет составил 4,5%. В то же время средняя ставка аренды квартиры составляет 5,5% годовых. Поэтому совокупная доходность жилья перебивает ипотечную ставку.

Специалист отметил, что стратегия с фондами строится на систематической покупке акций и облигаций. Для тех россиян, кого ждет выход на пенсию в следующие 10 лет, используется следующая пропорция: 60% — акции, 40% — облигации.

В связи с этим, с инвестициями в недвижимость все довольно просто. Есть ставка найма, приносящая 5,5% от цены квартиры ежегодно, при том, что и сама квартира продолжает дорожать. Квартира, цена котором 3 млн рублей, ежемесячно будет приносить 13 000 рублей сегодня, а уже 21 000 рублей через 10 лет. Но не стоит забывать, что часть денег могут быть «ликвидирована» инфляцией и, возможно, потеряет свою покупательскую способность.

Если же вкладываться в фонды, то житель РФ может продавать ежегодно часть портфеля, равную 5,4% инвестированных средств, и получать с изначально вложенных 3 млн рублей те же 13 000, как и со сдачи в аренду жилья. При этом покупательская способность денег в случае с фондами останется.

Емельянов также отметил, что главным риском ипотечного варианта является то, что можно прогадать с циклом роста цен на недвижимость. В связи с этим сдача квартиры в найм является временным решением. Таким образом, фонды оказались более эффективными, если рассматривать их с точки зрения долгосрочной перспективы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дело о грандиозной афере со столичной недвижимостью направлено в суд.

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