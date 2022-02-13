Дело о грандиозной афере со столичной недвижимостью направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении и попытке хищения почти четырех десятков объектов столичной недвижимости, в том числе 27 исторических особняков в центре Москвы.

Основным фигурантом расследования почти до самого конца являлся бывший глава московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк.

Но в итоге следствие пришло к выводу, что чиновник, выведя из собственности государства недвижимость на миллиарды рублей, оказывается добросовестно заблуждался. Виноватым всем оказался его бывший помощник Сергей Алексеев, манипулировавший не только шефом, но и всем руководством столичного управления Росимущества, сообщает «Коммерсант».

Генпрокуратура с этой версией согласилась.

Резонансное уголовное дело о хищении почти четырех десятков объектов столичной недвижимости утверждено первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным и направлено в Хамовнический районный суд Москвы.

Он принял новую версию следствия о том, что экс- глава московского Росимущества Анатолий Шестерюк о преступных схемах, реализуемых в возглавляемом им ведомстве, не знал.

Обвиняемый во всем Сергей Алексеев, как считает следствие, состоял в сговоре с экс-председателем правления банка «Московский капитал» Виктором Крестиным, представлявшим интересы сейшельской компании Vergillios LMS Limited Кириллом Посашковым и экс-сотрудником правоохранительных органов, ранее судимым Сергеем Широковым.

Организаторами преступлений были находящийся в международном розыске гендиректор УК «Проект» Александр Дунаев, его брат и совладелец Финансбизнесбанка Леонид Дунаев и бизнесмена Фарида Валеева.

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