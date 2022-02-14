В пансионате «Балтиец» в Репино свернули ковидный обсерватор

Обсерватор на базе пансионата «Балтиец» в Репино перестал принимать людей, которые контактировали с больными коронавирусом.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, обсерватор полностью освободили от контактных по COVID-19. Соответствующее решение было принято после того, как Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для тех, кто контактировал с зараженными. Граждане, у которых нет симптомов инфекции, могут выходить на учебу и работу, передает телеканал «Санкт-Петербург».

До этого момента в обсерватор доставляли здоровых пациентов, у которых был контакт с ковид-пациентами. К примеру, туда попадали те, кто возвращался из-за границы, и у которых не было возможности изолироваться в другом месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что коронавирус за сутки подхватили 11,4 тысячи петербуржцев.