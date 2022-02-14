Коронавирус за сутки подхватили 11,4 тысячи петербуржцев

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 11 384 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 284 933 местных жителя. При этом 983 286 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 7 369 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург вновь попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус подхватили еще 9 616 человек. Третье место у Московской области — 6 398 новых ковид-пациентов.

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