Рухнувшая с крыши на Каменноостровском деревянная балка погнула крышу авто

Рухнувшая с крыши на Каменноостровском деревянная балка погнула крышу авто
Балка рухнула на автомобиль. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Каменноостровском проспекте с крыши одного из домов рухнула деревянная балка. Пострадал только припаркованный легковой автомобиль.

Все произошло у дома №20. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя опубликованным кадрам, машина сможет продолжать движение, но с сильно погнутой крышей. Ее не пробило полностью, но там огромная вмятина.

Балка упала практически на тротуар, где не было никаких ограждений, но, к счастью, прохожие не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге проводится доследственная проверка по факту падения глыбы льда на пожилую горожанку. С крыши одного из домов на 70-летнюю женщину упал фрагмент наледи. Пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь, угроз жизни и здоровью не имеется.

автомобиль каменноостроввский проспект новости СПб


 

Новости партнеров
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Симптом не из приятных - «омикрон» преподнес новый сюрприз
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Зеленский дерзко ответил Путину на фразу «терпи, моя красавица»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Рухнувшая с крыши на Каменноостровском деревянная балка погнула крышу авто
Продовольственная инфляция в России за явнварь выросла до 11,1%
Минздрав одобрил исследования еще одного препарата от коронавируса
«На краю пропасти»: Джонсон оценил ситуацию вокруг Украины
СК начал проверку после падения глыбы льда на пенсионерку в центре Петербурга
В квартире на Гданьской улице полыхала газовая колонка
Песков объяснил большую дистанцию на встречах Путина
Петербурженка потеряла сознание после встречи с ледяной глыбой