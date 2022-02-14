Рухнувшая с крыши на Каменноостровском деревянная балка погнула крышу авто

Балка рухнула на автомобиль. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Балка рухнула на автомобиль. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

На Каменноостровском проспекте с крыши одного из домов рухнула деревянная балка. Пострадал только припаркованный легковой автомобиль.

Все произошло у дома №20. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя опубликованным кадрам, машина сможет продолжать движение, но с сильно погнутой крышей. Ее не пробило полностью, но там огромная вмятина.

Балка упала практически на тротуар, где не было никаких ограждений, но, к счастью, прохожие не пострадали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге проводится доследственная проверка по факту падения глыбы льда на пожилую горожанку. С крыши одного из домов на 70-летнюю женщину упал фрагмент наледи. Пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь, угроз жизни и здоровью не имеется.