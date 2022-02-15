В Петербурге выздоравливающих от ковида детей стало в два раза больше, чем заболевающих

В Петербурге выздоравливающих от ковида детей стало в два раза больше, чем заболевающих
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Северной столице число детей, выздоравливающих после коронавируса, в два раза превысило число заболевающих. Такая тенденция наблюдается уже на протяжении нескольких дней.

Согласно данным Комздрава, к 15 февраля в детских стационарах находятся 379 заболевших, доля свободных коек выросла до 43%.

«Если брать данные отдельно по школьникам, то это соотношение таково: за последние сутки выздоровело втрое больше детей, чем ушло на больничный с положительным тестом», — говорится в сообщении.

В Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали 11 384 случая заражения коронавирусом. Еще 70 человек с положительным тестом на коронавирус скончались. Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 30 793

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения России одобрило проведение третьей фазы клинических исследований препарата от COVID-19 «Амбервин» российской фармацевтической компании «Промомед».

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