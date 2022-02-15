Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 3 баллов

Утром во вторник в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 15 февраля пробки оцениваются в 3 балллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Садовой улице, Невском проспекте.

Затрудено движение на набережной Кутузова и Троицком мосту. Непростая дорожная ситуация сложилась на Свердловской набережной.

Пробка образовалась на набережной Обводного канала у Балтийского вокзала. Трудно проехать по улице Шкапина

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.