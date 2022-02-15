Младенец умер при неизвестных обстоятельствах в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга при невыясненных обстоятельствах умер ребенок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 14 февраля из Педиатрического университета поступило сообщение о том, что вечером из своей квартиры дома на Школьной улице с синдромом внезапной младенческой смерти в тяжелом состоянии госпитализирован годовалый ребенок.

Семья характеризуется как благополучная. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красногвардейском районе полиция выясняет обстоятельства смерти младенца из неблагополучной семьи.