ЦБ предложил ввести кредитные каникулы

Получить деньги можно будет только при соблюдении определенных условий. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Получить деньги можно будет только при соблюдении определенных условий. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

ЦБ предложил ряд мер, которые направлены на улучшение жизни нуждающихся россиян. Об этом рассказал руководитель службы регулятора по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Михаил Мамута.

Одна из основных предложенных мер — кредитные каникулы. По словам эксперта, срок и сумма кредита не будут иметь значения, но при этом важно падение доходов заемщика, пишут «Известия».

Планируется, что срок каникул составит от шести месяцев, а при наличии нескольких кредитов перерыв можно будет брать по каждому.

Еще одна инициатива это начисление процентов на остаток социального счет в привязке к ключевой ставке.

Кроме того, ЦБ предлагает отменить комиссию при переводе денег самому себе на счет другого банка и освобождение от комиссий на трансакции в сумме до 15 тыс. рублей в месяц владельцев карт «Мир».

Напомним, совет директоров ЦБ на заседании 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку с 8,5% до 9,5%.

Ранее представители ЦБ заявляли, что повышение ключевой ставки не исключено и составит, по предварительным прогнозам, 100 базисных пунктов. ВТБ не планирует повышать проценты по ипотеке и кредитной ставке, но если ЦБ поднимет ключевую ставку, то банкирам придется подтягиваться. Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает не разводить панику, а дождаться решения совета директоров Центробанка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что до июля ставка по ипотеке может вырасти до 21%.