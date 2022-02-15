Сергей Перминов похвалил Ленобласть за укрепление позиции в ТОП-10 по качеству жизни

Как отмечает Перминов, попадание Ленобласти в ТОП-10 является результатом большой и скрупулезной работы. Фото: пресс-служба Перминова

Как отмечает Перминов, попадание Ленобласти в ТОП-10 является результатом большой и скрупулезной работы. Фото: пресс-служба Перминова

Сенатор Совфеда от Ленобласти Сергей Перминов высказался об укреплении позиции 47 региона в первой десятке рейтинга по качеству жизни.

Ленинградская область сохранила седьмое место в рейтинге регионов России по качеству жизни. По данным аналитиков РИА Новости, область также повысила своей рейтинговый балл. Перминов назвал такой результат закономерным. Об этом сообщает Online47.

«Первое место в рейтинге занимает Москва с 81,3 баллами, Ленобласть, находясь на седьмом месте, получила 62,6 баллов. А ведь Москва на сегодняшний день входит в ТОП-5 лучших городов в мире по уровню и комфорту. Ленинградская область всего на 19 баллов уступает», — отметил Перминов.

По словам сенатора, уникальность Ленобласти заключается в сетераспределенной городской-поселковой инфраструктуре, которая равномерно покрывает всю территорию региона. Столицы-мегаполиса у области нет, поэтому все населенные пункты удается развивать планомерно.

Как отмечает Перминов, попадание Ленобласти в ТОП-10 является результатом большой и скрупулезной работы каждого жителя, губернатора Александра Дрозденко и «Команды 47».

Кроме того, на результат повлияли те подходы и решения, которые с приходом Дрозденко к власти в Ленобласти в 2012 году.

«Москва не сразу строилась, поэтому не сразу и Ленобласть вырвалась в лидеры таких значимых рейтингов», — добавил Перминов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть сохранила седьмое место в рейтинге регионов России по качеству жизни.