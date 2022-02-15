За развращение девочки у лицея в Петербурге задержали инженера

Сотрудники полиции Петербурга задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 14 февраля в полицию с заявлением обратился отец пострадавшей. Он сообщил, что к его дочери приставал неизвестный мужчина. Это произошло около 19 часов у лицея на Комендантском проспекте.

По подозрению в преступлении задержали 56-летнего инженера, проживающего на Комендантском. Мужчину нашли неподалеку от его дома.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 54-летний развратник надругался над школьницей. Это происходило с марта прошлого года до января 2022-го в квартире на Бассейной улице. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.