В Петербурге зафиксирован 7 091 новый случай коронавируса

В Петербурге зафиксирован 7 091 новый случай коронавируса
В Петербурге выявили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлен 7 091 новый случай заражения коронавирусом. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

В России за сутки зафиксировано 166 631 новый случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировали 714 летальных исходов. При этом 137 881 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третью строчку по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Красноярский край.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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