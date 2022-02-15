В России пенсионерам от 70 лет выплатят по 13 тыс. рублей

Граждан РФ старше 70 лет ждет новая выплата.

В 2022 году они смогут получить выплату, размер которой составляет 13 тыс. рублей, сообщает Primpress.ru.

Право на получение денежных средств имеют россияне, которым исполнилось 70 лет.

Как пояснили депутаты из партии «Справедливая Россия», ранее выплата полагалась пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста, пояснили депутаты из фракции «Справедливая Россия»

Парламентарии разработали соответствующий законопроект.

Если его примут, то пенсионерам в возрасте 70 лет будут дополнительно выплачивать по 13,2 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что щедрый подарок может ждать российских пожилых граждан уже в феврале 2022 года. Все российские пенсионеры могут получить по 90 тысяч рублей уже в феврале. Депутаты Государственной Думы подсчитали, сколько пенсионерам не доплатили за последние несколько лет.