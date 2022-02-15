В Ленобласти еще 2376 человек заразились коронавирусом

В Ленобласти еще 2376 человек заразились коронавирусом
Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 2376 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 149 320 случаев ковида. При этом выздоровели 108 884 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 7 091 случай. На первом Москва — 8 160 случаев. На третьем месте Красноярский край — 7 122.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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