Прокуратура Петербурга внесла более 40 представлений из-за травм от льда и сосулек

Районные прокуратуры Петербурга внесли руководителям дорожных предприятий и управляющих компаний 45 представлений.

В частности, установлено, что организации не проводили инструктаж работникам, не обеспечивали их средствами индивидуальной защиты. Кроме того,были выявлены нарушения режима труда и отдыха. Главам управляющих организаций были внесены представления, все нарушения уже устранили, сообщает Генпрокуратура РФ.

В общей сложности прокурорами в прошлом году было выявлено почти 370 тысяч нарушений законов в сфере ЖКХ. Внесено свыше 120 тысяч представлений, по результатам рассмотрения которых 80 тысяч человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по результатам проверок возбуждено 1225 уголовных дел.

Накануне в Петроградском районе льдина упала на голову петербурженке. 34-летнюю женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и посттравматическим субтотальным дефектом барабанной перепонки. Женщине оказали помощь, а после отпустили. Она в удовлетворительном состоянии. Со слов пострадавшей, инцидент произошел вечером 11 февраля на Левашовском проспекте. С крыши дома на нее упала глыба льда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что льдина, рухнувшая с дома на Каменноостровском, отправила прохожую в больницу.