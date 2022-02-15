В список объектов культурного наследия включат ТЮЗ, Яхт-клуб и корпус ЛЭТИ

В список объектов культурного наследия включат ТЮЗ, Яхт-клуб и корпус ЛЭТИ
В список объектов культурного наследия включат ТЮЗ, Яхт-клуб и корпус ЛЭТИ. Фото: пресс-служба КГИОП

Несколько построений советской архитектуры в Санкт-Петербурге решили включить в список объектов культурного наследия. Среди них ТЮЗ, Яхт-клуб и корпус ЛЭТИ. Кроме того статус получит Монумент Героических Защитников Ленинграда.

В пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассказали, что выявленными объектами культурного наследия теперь станут ТЮЗ на Пионерской площади, главное здание яхт-клуба профсоюзов на Петровской косе, Монумент Героическим Защитникам Ленинграда на площади Победы и пятый корпус ЛЭТИ.

На заседании рабочей группы 18 января этого года председатель КГИОП Сергей Макаров попросил правление Санкт‑Петербургского Союза архитекторов расширить список объектов культурного наследия. Это связано с тем, что пласт наследия советской эпохи недостаточно изучен.

На отдельных заседаниях рабочей группы также пройдет обсуждение здания аэропорта Пулково-1. На мероприятие планируют пригласить специалистов, которые занимаются развитием аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Рубинштейна, 13 появится мемориальная доска в память о Ленинградском рок-клубе. Решение согласовано с КГИОП.

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