От станции метро «Купчино» до проспекта Маршала Жукова с 1 июня начнут ходить автобусы №256

От станции метро "Купчино" до проспекта Маршала Жукова с 1 июня начнут ходить автобусы №256. Фото: Комитет по транспорту

От станции метро "Купчино" до проспекта Маршала Жукова с 1 июня начнут ходить автобусы №256. Фото: Комитет по транспорту

С первого июня в Петербурге открывается новый маршрут автобусов №256. Они будут ходить по улицам Московского и Кировского районов.

Новый транспорт будет ходить от станции метро «Купчино» до проспекта Маршала Жукова. Остановки будут сделаны на Звёздной улице, Пулковской улице, улице Орджоникидзе, Краснопутиловской улице, Ленинском проспекте, бульваре Новаторов и улице Стойкости. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобусы будут ходить с интервалом в 8-12 минут в будние, а в выходные дни пассажиры могут ждать транспорт на остановках от 12 до 20 минут. Начало движение предполагается с 5:30 до 0:25.

Для пассажиров предоставят автобусы среднего класса, которые могут вместить до 50 пассажиров.

Также в ведомстве отметили, что с 1 апреля на наземном транспорте начнет действовать пересадочный тариф «60 минут». Оплатить поездки можно будет картой «Подорожник». Так, за первую поездку с карты спишется 40 рублей, за вторую поездку 10 рублей, третья и последующие поездки в течение 60 минут с момента первой оплаты будут бесплатны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что маршрут №254 появится уже в июле между Полоцкой улицей жилого района Славянка и станцией метро «Шушары».