В Петербурге отец троих детей поплатился жизнью за сделанное замечание

Многодетного петербуржца лишили жизни. Виной всему сделанное замечание компании выпивших людей.

Жуткая трагедия случилась в Приморском районе Северной столицы. Главу семейства, отца троих малышей могли убить за сделанное мужчиной замечание. Происшествие случилось в одном из жилых домов на Серебристом бульваре, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Все произошло примерно в 12 часов ночи на лестничной клетке. Между седьмым и восьмым этажами собралась компания пьяных людей. Соседям они заявили, что в подъезде будут греться. Незваные гости шумели и не давали жильцам дома спать. Это и спровоцировало конфликт, который закончился дракой и поножовщиной.

Житель дома, в которым собралась компания, получил проникающее ранение в сердце и скончался в реанимации. По словам соседей, он был электриком, у мужчины осталось трое маленьких детей. Заведено уголовное дело.

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