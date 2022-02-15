В Петербурге отец троих детей поплатился жизнью за сделанное замечание

В Петербурге отец троих детей поплатился жизнью за сделанное замечание
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Многодетного петербуржца лишили жизни. Виной всему сделанное замечание компании выпивших людей.

Жуткая трагедия случилась в Приморском районе Северной столицы. Главу семейства, отца троих малышей могли убить за сделанное мужчиной замечание. Происшествие случилось в одном из жилых домов на Серебристом бульваре, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Все произошло примерно в 12 часов ночи на лестничной клетке. Между седьмым и восьмым этажами собралась компания пьяных людей. Соседям они заявили, что в подъезде будут греться. Незваные гости шумели и не давали жильцам дома спать. Это и спровоцировало конфликт, который закончился дракой и поножовщиной.

Житель дома, в которым собралась компания, получил проникающее ранение в сердце и скончался в реанимации. По словам соседей, он был электриком, у мужчины осталось трое маленьких детей. Заведено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что таксист на ходу выпрыгнул из машины, чтобы спастись от агрессивного пассажира с ножом.

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