В Петербурге разъяснили данные о достижении 100% коллективного иммунитета

В Петербурге разъяснили данные о достижении 100% коллективного иммунитета
Петербуржцев призвали пройти ревакцинацию от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В комитете по здравоохранению Петербурга разъяснили, как по расчетам Министерства здравоохранения РФ получилась цифра в 100% коллективного иммунитета к коронавирусу.

Речь идет о количестве переболевших COVID-19 и привитых, рассказал первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Как сообщил «РЕН ТВ», Сарана отметил, что качество коллективного иммунитета падает, поскольку многие переболели инфекцией или вакцинировались против нее более полугода назад. Он также призвал горожан пройти ревакцинацию, а переболевших – сделать прививку, чтобы сделать полученный показатель более устойчивым.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что такого значения удалось достигнуть еще в прошлом году, в декабре месяце.

Напомним, россияне, у которых по результатам тестов будут выявлена антитела против коронавируса, с 21 февраля смогут получить QR-код.

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