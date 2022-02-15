Коллективный иммунитет в Петербурге сформировался ещё в декабре

Коллективный иммунитет в Петербурге сформировался ещё в декабре
В Петербурге выработан коллективный иммунитет. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Согласно методике Министерства здравоохранения России коллективный иммунитет формируется при достижении показателя вакцинированного и переболевшего населения в 80% от общего числа жителей города.

О том, что в Петербурге данный показатель был 100% достигнут сообщает во вторник, 15 февраля Комитет по здравоохранению города на Неве.

Отмечается, что такого значения удалось достигнуть еще в прошлом году, в декабре месяце.

«Показатель коллективного иммунитета на сайте Стопкоронавирус.рф отражает процент выполнения плана по количеству жителей, подлежащих вакцинации. Данная цифра не учитывает число переболевших граждан», — говорится в сообщении Комитета.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне, у которых по результатам тестов будут выявлена антитела против коронавируса, с 21 февраля смогут получить QR-код. Теперь в медицинском сертификате, опубликованном в личном кабинете на портале «Госуслуг», появится новый, четвертый раздел.

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