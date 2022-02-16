Уборочная техника проехала мимо Петергофа и Стрельны утром 16 февраля

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов приступила к уборке городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Меньше машин спецтехники в Приморском, Красногвардейском и Калининском районах.

В отдаленных районах города на Неве уборочной техники совсем не наблюдется: пусто в Петергофе, Стрельне, Шушарах, Ломоносове и Сестрорецке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге планируют обязать автомобилистов освобождать дворы от машин на время уборки снега. Планируется, что один раз в неделю или в месяц, либо исходя из погодных условий автомобилистов будут просить переставить машины в соседний двор или вдоль улиц.