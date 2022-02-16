Главному специалисту «Газпрома» сломали нос из-за цепочки в парадной на Дунайском

В Петербурге разыскивают злоумышленника, который напал на сотрудника «Газпрома». Неизвестный избил мужчину, а после сорвал с него цепочку.

Инцидент произошел 15 февраля в парадной дома №14 по Дунайскому проспекту. В 13:52 в полицию обратился 38-летний мужчина, главный специалист ПАО «Газпром». Он рассказал, что неизвестный ударил его по голове, сломал нос, затем сорвал золотую цепочку и скрылся. Сумма ущерба — 200 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пострадавшего госпитализировали. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ссадину шеи. После оказания первой помощи мужчину отпустили домой.

Прибывшие на мест происшествия сотрудники правопорядка изъяли запили с камер видеонаблюдения, установленных в лифте. Приметы злоумышленника им известны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое мигрантов ограбили и избили таксиста на Белы Куна. Был объявлен план «Перехват». Машину злоумышленников заметили в пробке во Фрунзенском районе. Подозреваемых задержали.