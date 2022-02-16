Введут ли в России продуктовые карточки в 2022 году

Предложение о введении продуктовых карточек в России обсуждается уже давно. Во время пандемии она стала особенно актуальной. Введут ли эти карточки в 2022 году?

Ранее сообщалось, что в России пенсионеры могут рассчитывать на получение продуктовых карточек на сумму 13 000 рублей. Как сообщает Primpress, в целях поддержки бедных слоев населения Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому россиянам с низкими доходами будут выдавать банковские карты. Деньги с них можно будет потратить на продукты.

Эта мера направлена для поддержки многодетных семей, инвалидов и пенсионеров. При этом уровень их ежемесячного дохода должен составлять менее двух прожиточных минимумов, то есть около 25 тыс. рублей. Средства на продуктовой карточке необходимо потратить за месяц, иначе они сгорят.

По словам источников, инициатива может заработать уже в марте. Ожидается, что пенсионеры и другие нуждающиеся граждане получат первые продуктовые карточки уже в начале весны.

Напомним, в декабре 2020 года Юлия Оглоблина, зампред Комитета по аграрным вопросам в Госдуме, указала на необходимость введения продуктовых карточек и организации социального питания для малоимущих граждан. Спустя три месяца, на встрече в Госдуме, президент России Владимир Путин поддержал это предложение и отметил актуальность введения целенаправленной поддержки для нуждающихся слоев населения.

Чуть позже Союз потребителей России внес в Минпромторг предложение введения продуктовых карточек. Предполагалось перечисление около 3000 рублей на каждую семью с условием приобретения отечественных продовольственных продуктов.

Проект Федерального закона № 1067795-7 «О государственном сертификате» был внесен на рассмотрение Госдумы 13 января 2020 года. Согласно проекту, продовольственные сертификаты предлагалось выдавать нуждающимся малоимущим слоям населения, в том числе пенсионерам и семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума, установленного в регионе.

Номинальная стоимость такого сертификата должна была составлять 25% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Например, в Ленобласти в этом году эта сумма составляет 13 931 рубль. В случае принятия законопроекта, номинал сертификата в этом регионе составил бы 3482 рубля. Однако проект закона отклонили в первом чтении. Однако от самой идеи введения карточек не отказались.

Так, председатель комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что продуктовые карточки могли бы стимулировать потребление отечественных продуктов и выступить в качестве дополнительной меры поддержки малообеспеченных семей, сообщает RT.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор экономических наук, профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц спрогнозировал, что в ближайшие три месяца в России продолжится рост цен на продукты.