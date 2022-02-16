Найдены фрагменты снесенных в прошлом веке куполов часовни Скорбященской церкви

Жительница Петербурга Ника Артемьева нашла в Неве фрагменты куполов часовни Скорбященской церкви. Известно, что они были снесены еще в 30-е годы прошлого века.

По находкам восстанавливают картину повседневной жизни района, расположенного на левом берегу Невы к югу от Обводного канала, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Мы можем видеть старый быт, который уже абсолютно ушел, потому что большинство построек снесено, история района пока забыта. Проект способствует возрождению этой истории», – рассказала краевед.

Среди найденных фрагментов есть осколки куполов часовни Скорбященской церкви, которая была построена до революции. В 1930 году купола снесли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице продолжается реставрация здания «Церкви Божией Матери Милующей», что на Большом проспекте Васильевского острова. Раньше в церкви работала школа водолазов.