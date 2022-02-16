Комздрав объяснил, откуда в Петербурге появился 100% коллективный иммунитет

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец дал объяснение цифрам коллективного иммунитета к COVID-19 в Петербурге.

По словам чиновника, при особо опасной инфекции коллективный иммунитет считается достигнутым при уровне 80%. Город на Неве достиг этого показателя, поэтому можно считать, что иммунитет уже 100-процентный.

На данный момент, согласно данным Минздрава РФ, число первично привитых петербуржцев составляет 3,5 млн. А комздрав заявляет о 3,1 млн вакцинированных.

Расхождение в цифрах, как объясняет Лисовец, связано с тем, что в статистике комздрава не учитываются данные о привитых в силовых структурах, которые получают вакцину не через Смольный. Вместе с силовыми структурами доля вакцинированных достигла целевого значения – 3,5 млн человек

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург снова лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID.