Как россияне будут отдыхать в феврале и марте 2022 года

Как россияне будут отдыхать в феврале и марте 2022 года
Россияне будут отдыхать 23 февраля, а также с 6 по 8 марта. Фото: pixabay

Праздники в феврале и марте подарят российским гражданам четыре дополнительных нерабочих дня.

Россияне будут отдыхать 23 февраля, а также с 6 по 8 марта. Об этом свидетельствует производственный календарь на 2022 год, опубликованный на сайте Госдумы.

День защитника Отечества в этом году выпадает на среду, поэтому этот день будет выходным. А перед праздником россиян ждет сокращенный рабочий день — 22 февраля.

Приуроченные к Международному женскому дню выходные будут 6, 7 и 8 марта. Выходной день в субботу перенесен на понедельник (7 марта), поэтому россиянам сначала придется отработать шесть дней подряд, но зато потом их ждет сразу три выходных подряд.

Следующие длинные выходные будут с 1 по 3 и с 7 по 10 мая. В июне нерабочими будут 11, 12 и 13 числа. Осенью выходные с 4 по 6 ноября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выходных в России будет много уже начиная с февраля.

23 февраля 8 марта длинные выходные нерабочие дни праздники


 

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