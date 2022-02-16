Невролог рассказал, как быстро избавиться от постковидного синдрома

Врач-невролог Игорь Мацокин дал советы по восстановлению организма после перенесенного коронавируса.

Специалист рассказал, что переболевшие коронавирусом часто сталкиваются с повышенной утомляемостью, нарушениями памяти и «туманом в голове». Все это говорит о появлении постковидного синдрома. Об этом пишет «Газета.Ru» .

Для борьбы с последствиями COVID-19 невролог посоветовал увеличить физическую активность. Можно ходить в бассейн или спортивный зал. Но лучше всего будут пешие прогулки — минимум три километра в день.

Чтобы восстановить когнитивные способности, нужно читать, заучивать стихи, решать кроссворды и головоломки, отметил врач. Также важно соблюдать режим сна и придерживаться правильного питания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пациенты могут навсегда потерять вкус после COVID-19.