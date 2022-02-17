Пенсионерам рассказали, когда можно не платить по своим долгам

Риск не успеть набрать минимальный стаж до пенсии очень велик, даже если гражданин трудоустроен официально. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Риск не успеть набрать минимальный стаж до пенсии очень велик, даже если гражданин трудоустроен официально. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, что несмотря на финансовую уязвимость пенсионеров, от обязательств по выплате долга их освобождают только по веским причинам — даже если пенсия является единственным источником дохода, а в ряде случаев выплаты можно сократить.

По словам эксперта, некоторые виды долгов можно списать в случае, если истек трехлетний срок исковой давности. Это предусмотрено статьей 207 Гражданского кодекса РФ.

Также можно сократить размер выплаты, даже если ранее суд присудил взыскание. Есть возможность вовсе избежать такой ситуации. Ногайлиева отметила, что закон позволяет обращать взыскание по долгам пенсионера на страховые пенсии по старости и по инвалидности, накопительную пенсию, срочную пенсионную выплату, сообщает агентство «Прайм». При этом он защищает от взыскания долгов по исполнительному листу пенсию по случаю кормильца, которую начисляют из федерального и регионального бюджетов.

Пенсионеры могут подать в службу судебных приставов требование о сохранении пенсии в размере прожиточного минимума. Также есть вариант процедуры банкротства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсионеров в России, которым ежемесячные выплаты поступают на банковскую карту, ждет новый подарок, который можно будет получить до 20 февраля. Банк «Санкт-Петербург» подготовил новое предложение, рассчитанное только для пенсионеров. Пожилые клиенты банка могут оформить новый вклад под названием «Пенсионный».