Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 5 баллов

Утром в четверг в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 17 февраля пробки оцениваются в 5 балллов.

Такая дорожная ситуация останется стабильной в ближайшие часы. Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы наблюдаются на Садовой улице, Невском проспекте.

Затрудено движение на набережной Кутузова и Обводного канала. Непростая дорожная ситуация сложилась на Большом проспекте Петроградской стороны, на Большой Пушкарской и Каменноостровском проспекте, а также на 8-й и 9-й линиях, Уральском проспекте и Среднем проспекте Васильевского острова.

Пробка образовалась на проспектах Культуры и Энгельса, в районе метро «Озерки» и на Светлановском проспекте. Трудно проехать по улице Типанова, Витебском проспекте, Кубинской улице и на Московскому шоссе. Пробки скопилась на КАД от Мурманского шоссе до Большого Обуховского моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа в Петербурге ограничат движение по трем улицам.