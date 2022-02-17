Лжеминеры переключились на петербургские садики

Накануне в Петербурге прокатилась волна ложного минирования в школах. Теперь злоумышленники взялись за детские сады.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 16 февраля, в период с 07:12 до 11:00, на адреса электронной почты в 37 садиков, расположенных в Кировском и Калининском района, а также в одну гимназию с электронного адреса hermolalala@gmail.com поступали сообщения о заминировании.

Проведенным осмотром 38 зданий и прилегающих к ним территорий взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Эвакуация не проводилась. В мероприятиях было задействовано 39 сотрудников полиции и 12 единиц техники.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя, который сообщил экстренным службам заведомо ложную информацию о минировании.